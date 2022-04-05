Григорій та Христина Решетники виховують трьох синів. Днями зіркова дружина розповіла, що старший син щодня запитує її про війну.

Читайте також "Ми ще навіть не починали нашу битву": Григорій Решетник у вірші звернувся до окупантів

Як Христина Решетник розмовляє з дітьми про війну

"Мам, коли закінчиться війна?" З цим питанням наш Ваня приходить до мене кожного ранку. А я не знаю, що йому відповісти… хоча ні, підбираю слова – "Скоро, іще трохи, сину!",

– зізналась дружина телеведучого.

"От хто б міг подумати, що наші діти у 21 столітті будуть знати, що ж за слово таке «війна». Це страшно, боляче! Всі, мені здається, що абсолютно всі діти України дуже подорослішали за ці півтора місяця…" – додала вона.

Дружина Григорія Решетника зауважила, що кожного разу, коли дивиться на дітей, розуміє, що не варто втрачати надію: "Дітям потрібні ці вібрації й ці відчуття! Тільки любов і молитва! Тільки так!".



Сини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

Зауважимо, син Маші Єфросиніної також багато запитує зіркову матусю про війну. Перед сном він мріє про повернення додому, а вранці запитує, чи ціла ще їхня квартира.