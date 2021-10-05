Це пекло, – вагітній нареченій Романа Сасанчина знову стало погано

Обраниця переможця "Голосу країни-10" перебуває на третьому триместрі вагітності. За останній тиждень їй вдруге стало зле. Іванна, яка прийняла пропозицію Романа Сасанчина, поскаржилась на жахливий біль у спині.

Кохана Романа Сасанчина завагітніла ще навесні. Якщо перші місяці при надії здавались їй казкою, то на сьомому місяці все протікає значно важче. Після прогулянки дівчина поскаржилась на нестерпний біль у спині.

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Я просто не витримую. У мене так спина болить, що це просто пекло. Я не можу ходити, лежати, сидіти. З кожним днем біль тільки збільшується,

– поділилась Іванна.

Вагітна наречена Сасанчина показала, як лежить на дивані, закинувши ноги на стіну. Як зізналась Іванна, біль у спині турбує її не вперше.

Вагітній нареченій Романа Сасанчина стало зле / Відео з інстаграму Іванни

Варто нагадати, що минулого тижня кохана Романа Сасанчина потрапила у лікарню. В Іванни раптово знизився тиск, і вона знепритомніла. Співак оперативно доставив наречену в лікарню, де медики з'ясували, що з нею і малюком усе добре. До слова, пара чекає на дівчинку.