38-річна Джамала відверта з публікою – оприлюднює сімейні фото в соціальних мережах і виходить у світ з чоловіком і синами. Проте батьків співачка показує вкрай рідко. У понеділок, 4 жовтня, вона вперше за довгий час зняла відео з татом Алімом, який переніс операцію.

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Батьку Джамали зробили операцію

Знаменитість не повідомила причину госпіталізації батька, однак дала зрозуміти фанам, що з ним все добре. В інстаграм-сторіс вона опублікувала рідкісне відео з ним.

Головне, щоб батьки були здорові. Був дуже складний минулий тиждень, тату зробили операцію,

– написала Джамала.

До слова, батько співачки навіть у лікарні дивився 5 випуск "Танців з зірками" і вболівав за доньку. У парі з Антоном Нестерком вона показала пристрасне танго за мотивами фільму "Запах жінки" і вразила не лише суддів і фанів, а й рідних.

"Молодець, дуже гарно було. За три дні вивчити такий танець… Ти ж у мене не танцівниця, ти в мене професіоналка. За все, що берешся, – молодець", – прокоментував Алім Джамаладінов.

Джамала з батьком після операції / Відео з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, на початку вересня дружині Володимира Остапчука також зробили операцію. За словами Христини Горняк, хірургічне втручання було планове, однак вона так і не розкрила його деталі. Відомо лише, що операція була на животі.