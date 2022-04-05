Музыкант Олег Скрипка записал новое видео о зверствах российских военных в Буче. Он поделился, что с начала войны пытался всех мотивировать, однако не может не высказаться о последних новостях.
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Олег Скрипка о зверствах в Буче
Буча… Это моя персональная история – у меня мама и папа из Бучи. Папа умер несколько лет назад, он похоронен на местном кладбище. А маму я перевез несколько лет назад в Киев, она живет рядом со мной. Там дом, остались соседи, я их знаю,
– поделился музыкант.
Певец признался, что когда гулял по Буче, был в восторге и сравнивал городок со Швейцарией. Всех, кто все это разрушил, Олег Скрипка отказывается называть людьми.
"Мне будет легче жить и дышать, если отдавать себе отчет, что это создали в Буче бесчеловечные существа. Они не имеют со мной ничего общего: крови, генов. У них все устроено по-другому", – добавил артист.
Но, несмотря ни на что, Скрипка пожелал украинцам света и внутренней силы. Он отметил, что трагедию в Буче мы не забудем, однако станем сильнее и объединены.
Олег Скрипка о Буче:
Звезды о зверствах на Киевщине
- Дмитрий Комаров своими глазами увидел ужасную картину в городе. Он признался, что на дорогах много трупов мирных жителей. По его словам, россияне целенаправленно убивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
- Наталья Могилевская и Тарас Тополя подчеркнули, что каждый должен понести ответственность за содеянное. Также лидер "Антител" назвал войну геноцидом украинского народа.
- Тамерлан рассказал, что глаза отказывались верить в то, что он видел в Буче. Певец предположил, что так русские военные хотят запугать народ.