43-річна Євгенія Власова неодноразово заявляла, що не була щаслива у шлюбі з іменитим продюсером "ВІА Гри". Їхній роман швидко переріс у подружнє життя, бо співачка завагітніла від старшого на 13 років Дмитра Костюка. За її словами, між ними ніколи не було тепла і справжніх почуттів.

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Артистка нібито "завжди йшла" від Костюка, але поверталась через донечку Ніну. На офіційне розлучення вона наважилась лише 2008-го року.

"Ні він, ні я у той період не любили по-справжньому. Це були невротичні стосунки… Я не особливо помітила розлучення, бо ми разом майже не жили. Це був дурдом завжди. Тому сказати, що я якось страждала, – ні, але висновки зробила", – наголосила Євгенія Власова.

Костя Меладзе, Анна Сєдокова на весіллі Власової та Костюка / Фото з інстаграму

Додамо, на проєкті "Танці з зірками" Євгенія Власова вперше зізналась, що ніколи не кохала свого чоловіка. Заміж за Дмитра Костюка вона вийшла лише тому, що завагітніла.

Після розлучення зірка остаточно зрозуміла, що Дмитро Костюк – не її чоловік. Вона усе життя мріяла про коханого, до якого можна пригорнутися, а колишній завжди гасив її романтичні прояви.

Однак після розриву продюсер отямився й хотів повернути Євгенію Власову. Вона ж відмовила йому, бо не розуміла, "навіщо тягнути жалюгідне співіснування".

Він прийшов і сказав: "Давай відновлювати стосунки, почнемо все спочатку, новий будинок, все нове". Я розуміла, що ні,

– зізналась Власова.

Після цього в Костюка різко негативне ставлення до ексдружини, бо вона для нього "та, яка пішла". Ба більше, майже 10 років він не спілкувався з єдиною донькою Ніною й лише три роки тому став платити аліменти.