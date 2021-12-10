43-летняя Евгения Власова неоднократно заявляла, что не была счастлива в браке с именитым продюсером "ВИА Гры". Их роман быстро перерос в супружескую жизнь, потому что певица забеременела от старшего на 13 лет Дмитрия Костюка. По ее словам, между ними никогда не было тепла и подлинных чувств.
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Артистка якобы "всегда уходила" от Костюка, но возвращалась из-за дочери Нины. На официальный развод она решилась только в 2008 году.
"Ни он, ни я в тот период не любили по-настоящему. Это были невротические отношения… Я не особо заметила развод, потому что мы вместе почти не жили. Это был дурдом всегда. Поэтому сказать, что я как-то страдала – нет, но выводы сделала", – подчеркнула Евгения Власова.
Костя Меладзе, Анна Седокова на свадьбе Власовой и Костюка / Фото из инстаграма
После развода звезда окончательно поняла, что Дмитрий Костюк – не ее мужчина. Она всю жизнь мечтала о любимом, к которому можно прильнуть, а бывший всегда гасил ее романтические проявления.
Однако после разрыва продюсер пришел в себя и хотел вернуть Евгению Власову. Она же отказала ему, потому что не понимала, "зачем тянуть жалкое сосуществование".
Он пришел и сказал: "Давай восстанавливать отношения, начнём все сначала, новый дом, все новое". Я понимала, что нет,
– призналась Власова.
После этого у Костюка резко негативное отношение к экс-жене, потому что она для него "ушедшая". Более того, почти 10 лет он не общался с единственной дочерью Ниной и только три года назад стал платить алименты.