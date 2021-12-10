43-летняя Евгения Власова неоднократно заявляла, что не была счастлива в браке с именитым продюсером "ВИА Гры". Их роман быстро перерос в супружескую жизнь, потому что певица забеременела от старшего на 13 лет Дмитрия Костюка. По ее словам, между ними никогда не было тепла и подлинных чувств.

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Артистка якобы "всегда уходила" от Костюка, но возвращалась из-за дочери Нины. На официальный развод она решилась только в 2008 году.

"Ни он, ни я в тот период не любили по-настоящему. Это были невротические отношения… Я не особо заметила развод, потому что мы вместе почти не жили. Это был дурдом всегда. Поэтому сказать, что я как-то страдала – нет, но выводы сделала", – подчеркнула Евгения Власова.

Костя Меладзе, Анна Седокова на свадьбе Власовой и Костюка / Фото из инстаграма

На проекте "Танцы со звездами" Евгения Власова впервые призналась, что никогда не любила своего мужа. Замуж за Дмитрия Костюка она вышла только потому, что забеременела.

После развода звезда окончательно поняла, что Дмитрий Костюк – не ее мужчина. Она всю жизнь мечтала о любимом, к которому можно прильнуть, а бывший всегда гасил ее романтические проявления.

Однако после разрыва продюсер пришел в себя и хотел вернуть Евгению Власову. Она же отказала ему, потому что не понимала, "зачем тянуть жалкое сосуществование".

Он пришел и сказал: "Давай восстанавливать отношения, начнём все сначала, новый дом, все новое". Я понимала, что нет,

– призналась Власова.

После этого у Костюка резко негативное отношение к экс-жене, потому что она для него "ушедшая". Более того, почти 10 лет он не общался с единственной дочерью Ниной и только три года назад стал платить алименты.