Це було пекло, – який курйоз трапився на концерті Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова провела безліч концертів за свою кар'єру. Та один з перших важливих виступів завершився несподівано для глядачів. Зірка забула вимкнути мікрофон, а тому її емоційна лайка у бік команди була чутною на весь зал.

Нещодавно відома українська співачка Оля Полякова провела останній концерт-шоу "Королева ночі". На ньому не обійшлось без технічних проблем. Але зараз співачка зовсім інакше сприймає неполадки під час виступів.

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Курйоз на концерті Олі Полякової

Натомість перше шоу "Королева ночі" пройшло ще менш гладко. До того ж артистка дуже хвилювалась. Тому після завершення концерту вона забула вимкнути мікрофон.

Але коли в нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки й кричу на всіх, матюки гну, а мікрофон працює. І всі прибігають й кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю їй мікрофон, та йду матюкатися, аби мене ніхто не слухав,

– здивувала Оля Полякова.

Тепер знаменитість не підвищує голос на свою команду, тому такі конфузи з нею не повторилися.



Фото з концерту Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

Курйози на концертах