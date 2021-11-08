Недавно известная украинская певица Оля Полякова провела последний концерт-шоу "Королева ночи". На нем не обошлось без технических проблем. Но сейчас певица совсем иначе воспринимает неполадки во время выступлений.
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Курьез на концерте Оли Поляковой
Зато первое шоу "Королева ночи" прошло еще менее гладко. К тому же артистка очень волновалась. Поэтому после завершения концерта она забыла выключить микрофон.
Но когда у нас было первое шоу, это был ад. Я зашла за кулисы и кричу на всех, матюки гну, а микрофон работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-нибудь, заберите у нее микрофон". Сейчас у меня есть специальный человек, я отдаю ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал,
– удивила Оля Полякова.
Теперь знаменитость не повышает голос на свою команду, поэтому такие конфузы с ней не повторились.
Фото с концерта Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой
Курьезы на концертах
- Неудобные конфузы на выступлениях – не редкость для исполнителей. Лидер группы Kozak System показывал видео, как упал с колонок на одном из концертов. Иван Леньо начал прыгать на акустической системе. Колонки были скользкими из-за дождя, поэтому артист грохнулся наземь. Но его реакция была профессиональной – мужчина вернулся на сцену и продолжил выступление.
- На Евровидении-2021 не обошлось без курьезного момента. Итальянская группа Måneskin так бурно праздновала победу, что у солиста порвались дизайнерские брюки. Но он не растерялся и дорвал наряд.
- Ирина Федишин вспоминала, как свалилась с каблуков на своем концерте во Львове. Из-за высоких каблуков певица потеряла равновесие и упала. Звезда призналась, что тогда ей не было смешно, но сейчас она вспоминает курьез с улыбкой.