Недавно известная украинская певица Оля Полякова провела последний концерт-шоу "Королева ночи". На нем не обошлось без технических проблем. Но сейчас певица совсем иначе воспринимает неполадки во время выступлений.

К слову В кожаном мини-платье со шнуровкой: Оля Полякова поразила образом на шоу "Маска"

Курьез на концерте Оли Поляковой

Зато первое шоу "Королева ночи" прошло еще менее гладко. К тому же артистка очень волновалась. Поэтому после завершения концерта она забыла выключить микрофон.

Но когда у нас было первое шоу, это был ад. Я зашла за кулисы и кричу на всех, матюки гну, а микрофон работает. И все прибегают и говорят: "Сделайте что-нибудь, заберите у нее микрофон". Сейчас у меня есть специальный человек, я отдаю ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал,

– удивила Оля Полякова.

Теперь знаменитость не повышает голос на свою команду, поэтому такие конфузы с ней не повторились.



Фото с концерта Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Курьезы на концертах