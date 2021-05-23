Вокаліст гурту Måneskin Давид Даміано, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі й барабанник Ітан Торкі запалили сцену Євробачення-2021 у схожих вбраннях. Учасники групи постали в червоних відвертих костюмах із білою вишивкою в стилі 70-х від італійського дому моди Etro.
Дивіться також Måneskin – Zitti e buoni: текст і переклад драйвової пісні переможця Євробачення-2021
У вокаліста Måneskin порвалися штани
Представники Італії надзвичайно бурхливо відреагували на новину про свою перемогу. Тому після того, як оголосили головного лідера Євробачення, у соліста Давида Даміано лопнули його штани у паховій зоні.
Однак такий курйоз анітрохи не збентежив музиканта. Він навіть дорвав дизайнерське вбрання.
У соліста Måneskin порвалися штани / Фото Getty Images
Реакція мережі
У соціальних мережах ширяться безліч мемів та кумедних фото щодо конфузу на Євробаченні-2021.
- "Так Італія виглядає з космосу";
- "Ой, вибачте, два однакових фото виклала";
- "Французи гризуть лікті… Тим часом Даміано на пресконференції:";