Нещодавно відома українська співачка Оля Полякова провела останній концерт-шоу "Королева ночі". На ньому не обійшлось без технічних проблем. Але зараз співачка зовсім інакше сприймає неполадки під час виступів.
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Курйоз на концерті Олі Полякової
Натомість перше шоу "Королева ночі" пройшло ще менш гладко. До того ж артистка дуже хвилювалась. Тому після завершення концерту вона забула вимкнути мікрофон.
Але коли в нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки й кричу на всіх, матюки гну, а мікрофон працює. І всі прибігають й кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю їй мікрофон, та йду матюкатися, аби мене ніхто не слухав,
– здивувала Оля Полякова.
Тепер знаменитість не підвищує голос на свою команду, тому такі конфузи з нею не повторилися.
Фото з концерту Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової
Курйози на концертах
- Незручні конфузи на виступах – не дивина для виконавців. Лідер гурту Kozak System показував відео, як впав з колонок на одному з концертів. Іван Леньо почав стрибати на акустичній системі. Колонки були слизькими через дощ, тож артист гепнувся додолу. Але його реакція була професійною – чоловік повернувся на сцену та продовжив виступ.
- На Євробаченні-2021 не обійшлось без курйозного моменту. Італійський гурт Måneskin так бурхливо святкував перемогу, що в соліста порвалися дизайнерські штани. Та він не розгубився й дорвав вбрання.
- Ірина Федишин пригадувала, як звалилась з підборів на своєму концерті у Львові. Через високі підбори співачка втратила рівновагу й впала. Зірка зізналась, що тоді їй не було смішно, але зараз вона згадує курйоз з усмішкою.