Це більше, ніж заслужена перемога, – Måneskin прокоментували тріумф Kalush Orchestra
Джерело:твітер Måneskin
Минулорічні переможці, італійський гурт Måneskin відреагували на результати Євробачення-2022. Вони підкреслили, що навіть у темні часи музика несе світло.
Італійський гурт Måneskin підтримує Україну як музично, так і через війну. Вони висловились щодо перемоги українського гурту Kalush Orchestra.
До слова Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022
Måneskin прокоментували перемогу України
Італійський колектив зауважили, що перемога українців є заслуженою та символізує значно більше, ніж просто статус. Вони додали, що навіть у тяжкі часи музика є світлом.
Так, Україна! Kalush Orchestra. Це означає навіть більше, ніж заслужена перемога. У темні часи музика завжди здатна принести світло і змусити кожного почуватися ближче. Дякую,
– написали Måneskin.
Україна – переможець Євробачення-2022 / Фото з офіційного сайту
Нагадаємо, Måneskin підтримали Україну, яка потерпає через військове вторгнення Росії. Вони записали коротке відео, у якому показали жорстокі кадри з війни. Також артисти метафорично звернулись до росіян, спитавши їх, як вони можуть спати з усіма смертями на їхніх руках. Згодом італійці послали Путіна зі сцени Coachella-2022.
"Ті, хто мене чують, кажу – не впадайте у відчай. Свобода, яку вони забирають у нас, повернеться людям. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине! Не підкоряйтеся тим чудовиськам – машинізованим людям, з машинним розумом та серцем. Ви не машина, ви не худоба! Ви – люди! Ви маєте силу зробити це життя вільним та красивим, зробити це життя чудовою пригодою! Давайте використаємо цю силу – давайте всі об'єднаємося! Вільна Україна! На**й Путіна!".