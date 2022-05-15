Итальянская группа Måneskin поддерживает Украину как музыкально, так и из-за войны. Они высказались по поводу победы украинской группы Kalush Orchestra.
К слову Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022
Måneskin прокомментировали победу Украины
Итальянский коллектив отметили, что победа украинцев заслужена и символизирует значительно больше, чем просто статус. Они добавили, что даже в трудные времена музыка является светом.
Да, Украина! Kalush Orchestra. Это значит даже больше, чем заслуженная победа. В темные времена музыка всегда способна принести свет и заставить каждого чувствовать себя ближе. Спасибо,
– написали Måneskin.
Украина – победитель Евровидения-2022 / Фото с официального сайта
Напомним, Måneskin поддержали Украину, которая страдает из-за военного вторжения России. Они записали короткое видео, на котором показали жестокие кадры с войны. Также артисты метафорически обратились к россиянам, спросив их, как они могут спать со всеми смертями на их руках. Впоследствии итальянцы отправили Путина со сцены Coachella-2022.
"Те, кто меня слышат, говорю – не отчаивайтесь. Свобода, которую они забирают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям, с машинным умом и сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы имеете силу сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением. Давайте используем эту силу – давайте все объединимся! Свободная Украина! На**й Путина!".