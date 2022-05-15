Итальянская группа Måneskin поддерживает Украину как музыкально, так и из-за войны. Они высказались по поводу победы украинской группы Kalush Orchestra.

К слову Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022

Måneskin прокомментировали победу Украины

Итальянский коллектив отметили, что победа украинцев заслужена и символизирует значительно больше, чем просто статус. Они добавили, что даже в трудные времена музыка является светом.

Да, Украина! Kalush Orchestra. Это значит даже больше, чем заслуженная победа. В темные времена музыка всегда способна принести свет и заставить каждого чувствовать себя ближе. Спасибо,

– написали Måneskin.



Украина – победитель Евровидения-2022 / Фото с официального сайта

К слову, Måneskin приняли участие в грандиозном финале Евровидения-2022. Группа зажгла сцену драйвовым исполнением хита Supermodel. Также коллектив рассказал, что в этом году состоится премьера фильма об Элвисе Пресли, в который Måneskin записали один из саундтреков и исполнили его на сцене песенного конкурса. Вокалист Дамиано Давид сумел покорить публику, несмотря на то, что накануне травмировался.

Напомним, Måneskin поддержали Украину, которая страдает из-за военного вторжения России. Они записали короткое видео, на котором показали жестокие кадры с войны. Также артисты метафорически обратились к россиянам, спросив их, как они могут спать со всеми смертями на их руках. Впоследствии итальянцы отправили Путина со сцены Coachella-2022.

"Те, кто меня слышат, говорю – не отчаивайтесь. Свобода, которую они забирают у нас, вернется людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет! Не подчиняйтесь тем чудовищам – машинизированным людям, с машинным умом и сердцем. Вы не машина, вы не скот! Вы – люди! Вы имеете силу сделать эту жизнь свободной и красивой, сделать эту жизнь прекрасным приключением. Давайте используем эту силу – давайте все объединимся! Свободная Украина! На**й Путина!".