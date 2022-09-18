Отпевание королевы состоится в Вестминстерском аббатстве, а торжественная служба чина похорон пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронят королеву Елизавету II в семейной часовне короля Георга VI. Там королева будет почивать со своим мужем Филиппом, тело которого впоследствии должны перезахоронить.

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Поскольку королева умерла 8 сентября в Шотландии в замке Балморал, ее последнее "путешествие" пролегало через всю Великобританию. Сначала она отдыхала в замке, потом ее гроб с телом направили в Эдинбург, где с ним могли попрощаться в соборе подданные. Затем самолетом ее доставили в Букингемский дворец на 1 ночь, после чего переместили в Вестминстерский зал (здание рядом с аббатством), в который последние 4 дня пролегали 8-километровые очереди из подданных, чтобы отдать ей честь и попрощаться.

Что особенного в гробу королевы

Большое внимание привлекает гроб королевы, который могли увидеть поклонники в фотографиях или вживую в Британии. Еще 3 десятка лет назад гроб королевы сделали из дуба обыкновенного, а середину обили свинцом, чтобы сохранить останки после захоронения в склепе. Такой материал не пропускает влагу, делая гроб воздухонепроницаемым – этот метод также использовался в гробу принца Филиппа, умершего в 2021 году.

Сейчас гроб Ее Величества стоит на возвышенной платформе, которая называется катафалком. Гриб украшен ее личным флагом, флагом Королевского штандарта, короной, а также сферой и скипетром, являющимся частью драгоценностей королевской семьи.

Гроб Елизаветы II – для просмотра всех фото листайте направо

Сферу в виде золотого шара с крестом Елизавета II унаследовала во время своей коронации в 1953 году. Этой драгоценности – более 300 лет, и она указывает монарху на то, что его сила происходит от Бога. Скипетр Ее Величество тоже получило тогда же – он передавался от монарха к монарху со времен Карла II в 1661 году. Эти два артефакта также передадут королю Чарльзу III во время его коронации в 2023 году.

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Артефакты Елизаветы II – сфера и скипетр на гробу / Фото WPA ROTA

Пока с королевой прощаются ее подданные, на гробу будет храниться Императорская государственная корона, которую королева Елизавета II одевала во время ее коронации. Ее передадут по наследству королю-консорту Камилле, жене Чарльза III, во время коронации. Она украшена почти 3 тысячами бриллиантами и другими драгоценными камнями.



Молодая Елизавета II со своей короной / Фото Getty Images