Эти догадки роились в прессе еще с 30 июня. Сам Тревис Баркер подтвердил их только на пятый день госпитализации. Он успокоил фанатов и сообщил, что ему гораздо лучше, но он до сих пор в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

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"В понедельник я пошел на эндоскопию, чувствуя себя отлично. Но после ужина у меня началась невыносимая боль, и с тех пор меня госпитализировали. Во время эндоскопии мне удалили очень маленький полип в очень чувствительной области, и специалист, к сожалению, повредил важную дренажную трубку поджелудочной железы. Это привело к тяжелому панкреатиту, который угрожал жизни", – объяснил Тревис Баркер.

Он добавил, что благодаря интенсивному лечению чувствует себя гораздо лучше.

Скриншот из инстаграма Тревиса Баркера

Что известно о госпитализации Тревиса Баркера