До лікарні музиканта Тревіса Баркера доправили у вівторок ввечері, 28 червня. Журналісти дізнались, що через нещодавно пройдену процедуру колоноскопії у нього сталось запалення шлункової залози, тобто панкреатит. Чоловіку різко стало зле і його доправили до лікарні.

До слова Чоловіка Кортні Кардашян екстрено госпіталізували: його донька просить молитися

Серед симптомів захворювання у нього могла бути нудота, сильний біль у животі та блювота. Коли чоловіку робили колоноскопію – невідомо, але видання повідомляє, що це було "нещодавно". Зараз 46-річний барабанщик гурту Blink-182 перебуває у медичному центрі West Hills. Разом з ним до лікарні два дні тому приїхала дружина Кортні Кардашян, з якою музикант побрався місяць тому в Італії у колі рідних та друзів.

Донька відреагувала на госпіталізацію батька

16-річна донька Тревіса Баркера від першої дружини Шоани Моаклер, Алабама, вже подякувала у мережі за усі слова підтримки, які надіслали їй прихильники після прохання про молитву. Також вона публікувала ще одне фото свого батька з лікарняної палати, поки він відпочивав на ліжку, але згодом його видалила. Тепер на знімку вона показала свою та татуйовану руку батька, які лежать поряд.

"Дякую, друзі, за всі ваші молитви і любов. Я ціную це і люблю кожного з вас", – написала дівчина.



Алабама Баркер подякувала за молитви / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Зазначимо, що сам Тревіс просив у твітері Бога врятувати його, проте фанати підозрюють, що цей твіт не стосується його недуги – деякі інтернет-користувачі вказали, що це може бути пов'язане з його майбутньою піснею з Machine Gun Kelly, оскільки вона називається так само. Наразі стан Баркера невідомий. Жодних заяв ні від барабанщика, ні від команди його дружини не надходило.