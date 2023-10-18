Старий трек Адріано Челентано завірусився у тіктоці: який саме і чим підкорив мережу
У тіктоці набирають популярності відео під ремікс популярної пісні, яку створили Адріано Челентано та Міна Мадзіні. Шанувальники в захваті від пісні і створюють сотні роликів під цей звук.
Фани зазначають, що пісня вже декілька днів звучить на повторі, передає 24 Канал. Також днями розбурхав мережу італійський трек ITALODISCO.
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Трек віруситься у тіктоці
Пісня італійських виконавців Адріано Челентано та Міни Мадзіні під назвою "A Un Passo Da Te" була випущена ще у 2017 році. У рядках оспівується кохання.
Оригінальний трек MinaCelentano – A Un Passo Da Te: відео
Але днями трек потрапив на хвилю популярності. Все тому, що три тижні тому вийшов ремікс на пісню від KALYS.
Відео швидко стало популярним в тіктоці. Станом на 18 жовтня на пісню зняли близько 10 тисяч відео. Це і кумедні ролики, і атмосферні тіктоки, і життєві відео. Ролики під цей трек знімають навіть українські військові на передовій.
Реакція мережі
Дуже багато людей висловили захоплення цією піснею. Хтось дізнався про неї ще 6 років тому, а хтось чує вперше:
- "Я виросла з їхніми піснями".
- "Челентано завжди створює найбільші пісні. Справжній митець".
- "Я люблю цю пісню".
- "Ми всі слухали цю пісню завдяки мамам".
- "Скільки разів я її співала..."
- "Ніколи не набридає ця пісня".
- "Ця пісня – частина мене".
- "А є ті, хто знає цю пісню лише через тренд".