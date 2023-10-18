Фаны отмечают, что песня уже несколько дней звучит на повторе. 24 Канал. Также на днях взбудоражил сеть итальянский трек ITALODISCO.

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Трек вирусится в тиктоке

Песня итальянских исполнителей Адриано Челентано и Мины Мадзини под названием A Un Passo Da Te была выпущена еще в 2017 году. В строках воспевается любовь.

Оригинальный трек MinaCelentano – A Un Passo Da Te: видео

Но на днях трек попал на волну популярности. Все потому, что три недели тому назад вышел ремикс на песню от KALYS.

Видео быстро стало популярным в тиктоке. На 18 октября на песню сняли около 10 тысяч видео. Это и забавные ролики, и атмосферные тиктоки, и жизненные видео. Ролики под этот трек снимают украинские военные на передовой.

Реакция сети

Очень многие выразили восхищение этой песней. Кто-то узнал о ней еще 6 лет назад, а кто-то слышит впервые: