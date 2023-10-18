Фани зазначають, що пісня вже декілька днів звучить на повторі, передає 24 Канал. Також днями розбурхав мережу італійський трек ITALODISCO.

Цікаво Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna розриває тікток новим треком: "Бомбезно звучить"

Трек віруситься у тіктоці

Пісня італійських виконавців Адріано Челентано та Міни Мадзіні під назвою "A Un Passo Da Te" була випущена ще у 2017 році. У рядках оспівується кохання.

Оригінальний трек MinaCelentano – A Un Passo Da Te: відео

Але днями трек потрапив на хвилю популярності. Все тому, що три тижні тому вийшов ремікс на пісню від KALYS.

Відео швидко стало популярним в тіктоці. Станом на 18 жовтня на пісню зняли близько 10 тисяч відео. Це і кумедні ролики, і атмосферні тіктоки, і життєві відео. Ролики під цей трек знімають навіть українські військові на передовій.

Реакція мережі

Дуже багато людей висловили захоплення цією піснею. Хтось дізнався про неї ще 6 років тому, а хтось чує вперше: