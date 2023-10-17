Насправді композиція вийшла ще 5 місяців тому, але лише тепер стала популярною у мережі, передає 24 Канал. Шанувальники фанатіють від італійського гурту The Kolors.
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Про що нашумілий трек
Пісня ITALODISCO розповідає про танці пари на дискотеці. Гурт зняв атмосферний кліп в стилі ретро-дискотеки. Трек набрав мільйони переглядів.
Спочатку знімати ролики під трек почали італійці. У соцмережах з'являлися короткі відео, в яких люди танцювали під ITALODISCO. Згодом пісня поширилася Європою.
Нещодавно колектив випустив ще одну версію пісні, тепер англійською мовою, що допомогло розширити аудиторію. За декілька тижнів на новому відео гурту вже налічуються мільйони переглядів, а на трек почали записувати кавери.
Тренд танцювати під пісню гурту The Kolors став шалено популярним. Лише у тіктоці вже є понад 775 тисяч відео під оригінальний трек.
Цікаво, що пісню вже навіть встигли перекласти на українську. Це зробив виконавець PeOon, акомпанувавши на баяні.
Що відомо про гурт The Kolors
- Італійський гурт утворився у 2009 році у Мілані. До складу гурту увійшов соліст Стеш Фіордіспіно, барабанщик Алекс Фіордіспіно та клавішник Даніеле Мона.
- В Італії артисти стали популярними за перший рік музичної кар'єри. Тоді вони стали резидентами відомого міланського клубу Le Scimmie та почали грати на "розігріві" у відомих зірок – Gossip, Hurts та Paolo Nutini.
- За деякий час артистів помітили продюсери та запропонували їм записати перший альбом.
- The Kolors створюють хіти протягом 14 років. Час від часу вони беруть участь у фестивалях і різних ТВ-шоу.
- А цього року гурт почав свою співпрацю з світовим лейблом Warner Music Italy. Пісня ITALODISCO стала першим спільним треком у цій співпраці.