Насправді композиція вийшла ще 5 місяців тому, але лише тепер стала популярною у мережі, передає 24 Канал. Шанувальники фанатіють від італійського гурту The Kolors.

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Про що нашумілий трек

Пісня ITALODISCO розповідає про танці пари на дискотеці. Гурт зняв атмосферний кліп в стилі ретро-дискотеки. Трек набрав мільйони переглядів.

Спочатку знімати ролики під трек почали італійці. У соцмережах з'являлися короткі відео, в яких люди танцювали під ITALODISCO. Згодом пісня поширилася Європою.

Нещодавно колектив випустив ще одну версію пісні, тепер англійською мовою, що допомогло розширити аудиторію. За декілька тижнів на новому відео гурту вже налічуються мільйони переглядів, а на трек почали записувати кавери.

Тренд танцювати під пісню гурту The Kolors став шалено популярним. Лише у тіктоці вже є понад 775 тисяч відео під оригінальний трек.

Цікаво, що пісню вже навіть встигли перекласти на українську. Це зробив виконавець PeOon, акомпанувавши на баяні.

Що відомо про гурт The Kolors