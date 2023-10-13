Він збирає сотні тисяч переглядів та лайків. Слухачі з нетерпінням чекають нові пісні виконавиці й вважають їх знахідкою, де вдало поєднані приємний голос і майстерне виконання.

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У новій пісні співачка розповідає про людей, які намагаються впливати на неї негативно, випромінюючи свою "радіацію" і "негативну вібрацію". Втім, проявляючи силу духу та непохитну рішучість авторка відмовляється піддаватися зовнішнім силам, які намагаються маніпулювати її думками та емоціями. У пісні Klavdia Petrivna також говорить про "вільних анархістів", які називають себе так, хоча фактично не мають з ними нічого спільного.

За допомогою метафор: "Чи лежати камінчиком, чи сонечком палати; плекати надію чи просто здатися", в пісні говориться про те, що люди повинні орієнтуватися на себе навіть попри складні обставини.

Цікаво, що виконавиця взяла псевдонім Klavdia Petrivna, адже саме так називається одна з героїнь роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля". Цей твір вважають один із ключових у творчості письменника.

Klavdia Petrivna – "Імператори": дивіться відео онлайн

В тіктоці вже понад 1300 відео під цю пісню. Найпопулярніший ролик переглянули понад 685 тисяч разів, а ще 32 тисячі користувачів залишили на ньому вподобайки. Інші відео під пісню є не менш популярними.

Реакція мережі

Слухачі в захваті від новинки й активно пишуть про це в коментарях під відео.