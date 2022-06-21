Треба було перебути ніч, – Монатік розповів, як пустив у свій будинок хлопців з ЗСУ

У Монатіка не одна нерухомість в Україні. У нього є квартира в Києві й будинок за містом. До війни його сім'я жила у столиці, тож у свій заміський дім співак легко пустив пожити наших захисників.

24 лютого Монатіка в Україні вже не було, він з дружиною Іриною і двома синами полетів на відпочинок в Іспанію. Тож вдома їх не було цілих чотири місяці. Однак під Києвом залишилися тесть і теща співака, які навідувалися в їхнє житло. На щастя, у них вціліло все – і квартира, і будинок за містом.

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"Усе добре, на відміну від багатьох будинків в Україні. Поки що цілий", – заявив Монатік. Проте сусіди розповіли йому, що на подвір'ї були уламки збитих ракет.

Чому в будинку Монатіка жили військові

Двоповерховий будинок артиста розташований у закритому котеджному містечку в селі Крюківщина, що за 20 кілометрів від столиці. Тож у березні ця локація була вигідною для Збройних Сил України.

Був момент, коли там навіть наші хлопці зі ЗСУ ночували десь на третій тиждень війни. І тато Іріші відкривав їм будинок. Там була зручна позиція для них. Їм потрібно було там перебути ніч. Все дуже гарно, красиво, чистенько залишили,

– наголосив Монатік.

Цікаво, що по-сусідству зі співаком жило чимало його колег з шоу-бізу:

учасниця й головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко ;

; співачка Анастасія Приходько ;

; земельну ділянку в селі Крюківщина купила й переможниця Євробачення-2016 Джамала ;

; поряд розташований розкішний будинок експодружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, які розійшлися кілька місяців тому. Цей дім співак хотів залишити коханій, але вона сказала: "Мені не потрібні ці героїчні вчинки. Ми будували його разом, й ділитимемо теж разом". Тож свої елітну нерухомість вони продають.