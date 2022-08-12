Тоня Матвієнко у новій пісні "Жива вода" розповіла про кризу в стосунках

Співачка Тоня Матвієнко повернулася до коханого в Україну. Тепер вона заспівала про кризу в стосунках у новому треку "Жива вода".

Артистка зізналася, що це автобіографічна історія, але вона знайома багатьом українцям. Війна розлучила багато сімей, не всім вдається пройти ті випробування, які вона підготувала. Але необхідно пам'ятати, що в стосунках завжди бувають складні моменти, які потрібно подолати.

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Чому Матвієнко співає про кризу в стосунках, повернувшись до Мірзояна

Сім'ю Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна також роз'єднала війна. Артистка з донькою жила у Великій Британії, тепер на кілька тижнів приїхала в Україну, поки в Ніни не почалося навчання. Зараз сім'я возз'єдналася, але складні моменти бувають у різних ситуаціях.

Любити як життя й забути розчарування – це, напевно, найголовніший меседж у пісні. У відносинах завжди стаються розлади, але це не привід їх завершувати. Варто обнулитися та почати все з чистого аркуша,

– зауважила Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Жива вода": дивіться відео онлайн

Музику та слова "Живої води" написала співачка LAMA. До запису бандурних партій приєднався музикант Іван Ткаленко, з яким Тоня працює вже тривалий час. Зараз Іван разом з дружиною захищає Україну в східних областях.

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Арсен Мірзоян розповідав, що погано переживає розлуку з коханою

Нещодавно ми спілкувалися з Арсеном Мірзояном. У розмові він зізнався, що погано переживає розлуку з дружиною. За 5 місяців війни вони бачилися лише двічі. Артист мріяв, щоб донька та кохана приїхали до нього, до Києва. Повну розмову з Мірзояном читайте та дивіться за посиланням.