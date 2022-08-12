Артистка призналась, что это автобиографическая история, но она знакома многим украинцам. Война развела многие семьи, не всем удается пройти те испытания, которые она подготовила. Но нужно помнить, что в отношениях всегда бывают сложные моменты, которые нужно преодолеть.

Слушайте также Надя Дорофеева перевыпустила разносветную хит на украинском: как он звучит теперь

Почему Матвиенко поет о кризисе в отношениях, вернувшись к Мирзояну

Семью Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна тоже разъединила война. Артистка с дочерью жила в Великобритании, теперь на несколько недель приехала в Украину, пока у Нины не началась учеба. Сейчас семья воссоединилась, но сложные моменты бывают в разных ситуациях.

Любить как жизнь и забыть разочарование – это, пожалуй, самый главный месседж в песне. В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать. Следует обнулиться и начать все с чистого листа,

– подчеркнула Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Жива вода": смотрите видео онлайн

Музыку и слова "Живої води" написала певица LAMA. К записи бандурных партий присоединился музыкант Иван Ткаленко, с которым Тоня работает уже долгое время. Сейчас Иван вместе с супругой защищает Украину в восточных областях.

Не пропустите Alina Pash, Wellboy и другие: лучшие хиты июля, заполонившие плейлисты украинцев

Арсен Мирзоян рассказывал, что плохо переживает разлуку с любимой

Недавно мы общались с Арсеном Мирзояном. В разговоре он признался, что плохо переживает разлуку с женой. За 5 месяцев войны они виделись всего дважды. Артист мечтал, чтобы дочь и любимая приехали к нему в Киев. Полный разговор с Мирзояном читайте и смотрите по ссылке.