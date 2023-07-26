Вона на мене ображена, – Тоня Матвієнко розповіла про жінку, у якої "відбила" Мірзояна

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що почала стосунки з Арсеном Мірзояном, який тоді був у стосунках. Артистка розповіла, як до неї ставиться колишня дружина коханого.

Матвієнко відверто відповіла на питання, чи зачіпає її те, коли артистку називають розлучницею. Адже вона зруйнувала шлюб Мірзояна з колишньою дружиною.

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У новому інтерв'ю Тоня зазначила, що коли покохала Арсена Мірзояна, то знайшла в собі сміливість публічно визнати, що має стосунки з одруженим чоловіком.

"Я відверто сказала всьому світу, що покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це повинно бути соромно?" – відповіла співачка.

Тоня Матвієнко також зізналася, що не спілкується з колишньою дружиною Мірзояна.

Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена. Нам не було необхідності перетинатися,

– заявила артистка.

Водночас, за її словами, із синами Арсена від попереднього шлюбу в неї нормальні стосунки. Зірка пригадала першу зустріч з дітьми коханого.

"Арсен тоді все робив обережно. Все починалося з того, що ми просто разом їздили на відпочинки… Мені було головне, щоб Арсен з ними був, це їхній час. У мене ревнощів не було з приводу цього", – відповіла Тоня.

Дивіться повне інтерв'ю з Тонею Матвієнко: відео

Стосунки між Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном почалися 2011 року. Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, жив і працював у Запоріжжі. Роман Тоні з одруженим Арсеном Мірзояном її мама Ніна Матвієнко сприйняла спокійно.Від попереднього шлюбу артист має двох синів. У союзі з Матвієнко у Мірзояна народилася донька Ніна, якій зараз 7 років.

До слова, кілька місяців тому в мережі почали поширювати чутки про те, що Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко планують розлучитися. Артисти спростували ці плітки. Мірзоян зізнався, що не розуміє, звідки вони беруться.