Матвиенко откровенно ответила на вопрос, затрагивает ли ее то, когда артистку называют разлучницей. Она ведь разрушила брак Мирзояна с бывшей женой.
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В новом интервью Тоня отметила, что когда полюбила Арсена Мирзояна, то нашла в себе смелость публично признать, что имеет отношения с женатым мужчиной.
"Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" – ответила певица.
Тоня Матвиенко также призналась, что не общается с бывшей супругой Мирзояна.
Я обидела человека. Я все это понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться,
– заявила артистка.
В то же время, по ее словам, с сыновьями Арсена от предыдущего брака у нее нормальные отношения. Звезда припомнила первую встречу с детьми любимого.
"Арсен тогда все делал осторожно. Все начиналось с того, что мы просто вместе ездили на отдыхи… Мне было главное, чтобы Арсен с ними был, это их время. У меня ревности не было по этому поводу", – ответила Тоня.
Смотрите полное интервью с Тоней Матвиенко: видео
К слову, несколько месяцев назад в сети начали распространять слухи о том, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко планируют развестись. Артисты опровергли эти сплетни. Мирзоян признался, что не понимает, откуда они берутся.