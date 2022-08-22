"Надбавка до пенсії буде": Тоня Матвієнко стала заслуженою артисткою України

Співачка Тоня Матвієнко повідомила, що отримала звання "Заслуженої артистки України". Зірці вручили відзнаку у метро.

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилась приємною новиною. Вона офіційно отримала звання "Заслуженої артистки України".

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Тоня Матвієнко стала заслуженою артисткою

Виконавиця розповіла, що отримала звання ще у серпні минулого року, що було для неї несподіванкою.

Минулого року, на 30 річницю Незалежності України, у кулуарах НСК Олімпійський, де відбувся святковий концерт, мене вітало багато колег. Без зайвої думки відповідала "Дякую, навзаєм!" — вважала, що привітання зі спільним святом — Днем народження Країни,

– пригадала Матвієнко.

Після того, як Тоня отримала ще з десяток повідомлень від прихильників, вона таки спитала –- з чим саме її вітають.

"І тут мені надсилають посилання на Указ Президента, про присвоєння звання "Заслуженої". Перша емоція шок та сльози на очах".



Нагорода Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Минулого року не відбулося офіційного вручення, тому воно сталося днями – просто на репетиції концерту в метро, під час саундчеку. Нагороду вручила Ірина Пікалова, помічниця першої леді Олени Зеленської. Про звання вже пожартувала мама Тоні – Ніна Митрофанівна.

Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: "Зате надбавка до пенсії буде". Щиро вдячна за відзнаку президентові нашої сильної та непереможної Батьківщини!

– підсумувала Матвієнко.



Тоня Матвієнко – заслужена артистка / Фото з інстаграму співачки

Як Тоні Матвієнко вручали нагороду: дивіться відео

Хто ще отримав "Заслуженого" під час війни

Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, отримав звання заслуженого артиста ще в березні 2021 року. Вручення відбулося під час війни, наприкінці травня.

Нагороду актора забрала його дружина Наталка Денисенко. "Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу й уже офіційно військовий. Це справжня подія для нашої сім'ї. І особисто для мого чоловіка".

, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян також є заслуженим артистом України. Він отримав відзнаку з рук президента Зеленського ще у 2020 році.