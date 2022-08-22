Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась приятной новостью. Она официально получила звание "Заслуженной артистки Украины".

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Тоня Матвиенко стала заслуженной артисткой

Исполнительница рассказала, что получила звание еще в августе прошлого года, что было для нее неожиданностью.

В прошлом году, на 30-ю годовщину Независимости Украины, в кулуарах НСК Олимпийский, где состоялся праздничный концерт, меня приветствовали многие коллеги. Без лишнего мнения отвечала "Спасибо, взаимно!" — считала, что поздравления с общим праздником — Днем рождения Страны,

– вспомнила Матвиенко.

После того, как Тоня получила еще с десяток сообщений от поклонников, она таки спросила – с чем именно ее поздравляют.

"И здесь мне присылают ссылку на Указ Президента о присвоении звания "Заслуженной". Первая эмоция шок и слезы на глазах".



Награда Матвиенко / Фото с инстаграма певицы

В прошлом году не состоялось официальное вручение, поэтому оно произошло на днях – прямо на репетиции концерта в метро, во время саундчека. Награду вручила Ирина Пикалова, помощница первой леди Елены Зеленской. О звании уже пошутила мама Тони – Нина Митрофановна.

Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой Родины!

– подытожила Матвиенко.



Тоня Матвиенко – заслуженная артистка / Фото из инстаграма певицы

Как Тони Матвиенко вручали награду: смотрите видео

Добавим, муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян также является заслуженным артистом Украины. Он получил награду из рук президента Зеленского еще в 2020 году.

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