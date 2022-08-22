Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась приятной новостью. Она официально получила звание "Заслуженной артистки Украины".
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Тоня Матвиенко стала заслуженной артисткой
Исполнительница рассказала, что получила звание еще в августе прошлого года, что было для нее неожиданностью.
В прошлом году, на 30-ю годовщину Независимости Украины, в кулуарах НСК Олимпийский, где состоялся праздничный концерт, меня приветствовали многие коллеги. Без лишнего мнения отвечала "Спасибо, взаимно!" — считала, что поздравления с общим праздником — Днем рождения Страны,
– вспомнила Матвиенко.
После того, как Тоня получила еще с десяток сообщений от поклонников, она таки спросила – с чем именно ее поздравляют.
"И здесь мне присылают ссылку на Указ Президента о присвоении звания "Заслуженной". Первая эмоция шок и слезы на глазах".
Награда Матвиенко / Фото с инстаграма певицы
В прошлом году не состоялось официальное вручение, поэтому оно произошло на днях – прямо на репетиции концерта в метро, во время саундчека. Награду вручила Ирина Пикалова, помощница первой леди Елены Зеленской. О звании уже пошутила мама Тони – Нина Митрофановна.
Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: "Зато прибавка к пенсии будет". Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой Родины!
– подытожила Матвиенко.
Тоня Матвиенко – заслуженная артистка / Фото из инстаграма певицы
Как Тони Матвиенко вручали награду: смотрите видео
Кто еще получил "Заслуженного" во время войны
- Служащий в ВСУ Андрей Фединчик получил звание заслуженного артиста еще в марте 2021 года. Вручение состоялось во время войны в конце мая.
- Награду актера забрала его супруга Наталья Денисенко. "Андрей не смог сам получить, потому что несет службу и уже официально военный. Это настоящее событие для нашей семьи. И лично для моего мужа".