Українська співачка Тоня Матвієнко поділилась приємною новиною. Вона офіційно отримала звання "Заслуженої артистки України".
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Тоня Матвієнко стала заслуженою артисткою
Виконавиця розповіла, що отримала звання ще у серпні минулого року, що було для неї несподіванкою.
Минулого року, на 30 річницю Незалежності України, у кулуарах НСК Олімпійський, де відбувся святковий концерт, мене вітало багато колег. Без зайвої думки відповідала "Дякую, навзаєм!" — вважала, що привітання зі спільним святом — Днем народження Країни,
– пригадала Матвієнко.
Після того, як Тоня отримала ще з десяток повідомлень від прихильників, вона таки спитала –- з чим саме її вітають.
"І тут мені надсилають посилання на Указ Президента, про присвоєння звання "Заслуженої". Перша емоція шок та сльози на очах".
Нагорода Матвієнко / Фото з інстаграму співачки
Минулого року не відбулося офіційного вручення, тому воно сталося днями – просто на репетиції концерту в метро, під час саундчеку. Нагороду вручила Ірина Пікалова, помічниця першої леді Олени Зеленської. Про звання вже пожартувала мама Тоні – Ніна Митрофанівна.
Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: "Зате надбавка до пенсії буде". Щиро вдячна за відзнаку президентові нашої сильної та непереможної Батьківщини!
– підсумувала Матвієнко.
Тоня Матвієнко – заслужена артистка / Фото з інстаграму співачки
Як Тоні Матвієнко вручали нагороду: дивіться відео
Хто ще отримав "Заслуженого" під час війни
- Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, отримав звання заслуженого артиста ще в березні 2021 року. Вручення відбулося під час війни, наприкінці травня.
- Нагороду актора забрала його дружина Наталка Денисенко. "Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу й уже офіційно військовий. Це справжня подія для нашої сім'ї. І особисто для мого чоловіка".