У 16 років Тоня Матвієнко завагітніла від старшого на шість років бойфренда, за якого мусила вийти заміж. Її шлюб не був щасливий, однак у ньому народився первісток співачки – донька Уляна. Зараз дівчині 23 роки.

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У день народження знаменитість засипала Уляну публічними привітаннями. Вона реалізується як режисерка, тож знаменита матуся побажала їй "гарної подорожі". Вона щиро вірить, що її донечці траплятимуться лише "щирі люди, друзі та гарні хлопці".

Доцю, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожен день, став перед собою цілі й досягай їх, бо таким чином ми наповнюємося, стаємо особистостями й сильними духом людьми,

– привітала Тоня Матвієнко.

Сама іменинниця наразі не відреагувала на привселюдні побажання мами, які вона доповнила рідкісними кадрами. На одному з них Уляна позувала сама під час фотосесії для обкладинки українського глянцю, а на іншому – з Тонею Матвієнко.

Тоня Матвієнко з донькою Уляною / Фото з інстаграму співачки

Старша донька Тоні Матвієнко Уляна / Фото з інстаграму співачки

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Нагадаємо, на 21 рік Уляна отримала від мами дорогий подарунок – перший автомобіль Smart. Для іменинниці це був справжній сюрприз, адже машина була прикрашена святковими кульками.

Повний текст публікації Тоні Матвієнко:

Сьогодні тобі 23 роки!

Доцю, так швидко летить час! Лови кожну мить, кожен день, став перед собою цілі й досягай їх, бо таким чином ми наповнюємося, стаємо особистостями й сильними духом людьми. Гарної тобі подорожі у цьому прекрасному світі! Зустрічай на своєму шляху щирих людей, друзів та гарних хлопців. Щастя та міцного здоров'я тобі! Моя Улясю, яка ж ти вже доросла.