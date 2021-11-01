Доньку народної артистки Ніни Матвієнко довгий час називали розлучницею, адже вона нібито розбила сім'ю Арсена Мірзояна. Лише зараз стало відомо, що співачка намагалась вберегти Тоню від суспільного осуду. Вона була проти її роману з одруженим кавалером.

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74-річна знаменитість зізналась, що допомагала доньці листуватися з Арсеном. Дівчина друкувала SMS-ки за вказівками мами, однак та робила все, аби чоловік відчепився від Тоні та повернувся в сім'ю.

Я не хотіла цього шлюбу. Тому що там двоє дітей, а для мене це категоричне ні. Я не вірила йому,

– заявила Ніна Матвієнко.

Після одруження з Тонею та народження доньки Ніни стосунки Арсена Мірзояна з тещею нібито налагодилися. Їй подобається, що донька підлаштовує коханого під себе й вчить, як треба жити.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею і зятем Арсеном / Фото з інстаграму співачки

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У новому інтерв'ю Ніна Матвієнко зізналась, що втомилась від галасу в будинку. У її заміському маєтку оселились не лише Тоня з Арсеном і донькою, а й онука Уляна з бойфрендом. Однак у народної артистки немає грошей на окреме житло, адже вона живе на пенсію в 15 тисяч гривень.

"Онучка повернулася до нас з хлопцем, син з монастиря повернувся й Тоня з дитиною та Арсеном. Нас сім людей у хаті", – заявила співачка.