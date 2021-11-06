В 16 лет Тоня Матвиенко забеременела от старшего на шесть лет бойфренда, за которого должна была выйти замуж. Ее брак не был счастлив, однако в нем родился первенец певицы – дочь Ульяна. Сейчас девушке 23 года.

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В день рождения знаменитость засыпала Ульяну публичными поздравлениями. Она реализуется как режиссер, поэтому знаменитая мамочка пожелала ей "хорошего путешествия". Она искренне верит, что ее дочери будут попадаться только "искренние люди, друзья и хорошие парни".

Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, ибо таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми,

– поздравила Тоня Матвиенко.

Сама именинница не отреагировала на публичные пожелания мамы, которые она дополнила редкими кадрами. На одном из них Ульяна позировала сама во время фотосессии для обложки украинского глянца, а на другом – с Тоней Матвиенко.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / Фото из инстаграма певицы



Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна / Фото с инстаграма певицы

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Напомним, на 21 год Ульяна получила от мамы дорогой подарок – первый автомобиль Smart. Для именинницы это был настоящий сюрприз, ведь машина была украшена праздничными шариками.

Полный текст публикации Тони Матвиенко:

Сегодня тебе 23 года!

Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, ибо таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошей тебе поездки в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших ребят. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая ты уже взрослая.