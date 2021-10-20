Тоня Матвиенко – единственная и долгожданная дочь Нины Матвиенко после двух сыновей. С самого детства она была залюблена знаменитой мамой. Именно поэтому не было страха, что сделает что-то неправильно и получит от родителей.

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В подростковом возрасте она влюбилась в 23-летнего юношу, от которого забеременела. Сначала 16-летняя Тоня Матвиенко рассказала двоюродной сестре, а уже вместе они признались народной артистке. Произошло это, когда девушка была на втором месяце беременности.

К ее удивлению, новость о грядущем пополнении осчастливила Нину Матвиенко. "Ура, как хорошо", – сказала она в ответ на признание дочери. Певица до сих пор благодарна маме за такую ​​реакцию.

Она обрадовалась. Она нормально эту информацию восприняла без всякого чмырения, обзывания и стресса,

– рассказала Тоня Матвиенко.

Так, в 17 лет дочь артистки родила первенца – дочь Ульяну. В браке с любимым она прожила 10 лет, а после развода – вернулась под родительское крыло.



Тоня Матвиенко со знаменитой мамой / Скриншот с видео

Напомним, зато отца артистки возмутила ее ранняя беременность. Петр Гончар считал, что дочь "догулялась". Успокоившись, он все же принял то, что Тоня станет мамой в 17 лет.

Добавим, Нина Матвиенко спокойно приняла роман дочери с женатым Арсеном Мирзояном, у которого подрастали двое сыновей. В то время как вся страна называла Тоню разлучницей, она не стояла на пути их любви.

"Это было мое решение. Она просто сказала: "Сто раз подумай, зачем тебе это надо. Это твоя жизнь, тебе решать", – вспомнила Тоня Матвиенко.