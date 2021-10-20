40-річна Тоня Матвієнко та 43-річний Арсен Мірзоян у шлюбі лише чотири роки, але їхня історія кохання розпочалась у далекому 2011-ому на "Голосі країни". На той час одружений співак вражав доньку народної артистки зухвалими вчинками. Саме тоді відбулось одне з найкращих побачень у житті пари.
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Як пригадує зірка, вона поверталась з концерту до Києва, викупивши все купе. На одній з зупинок до її вагону увірвався Арсен Мірзоян. До столиці вони їхали вже разом.
Я їхала з концерту, а він підсідав до мене у потяг. У нього навіть не було квитка, бо в мене було куплено все купе,
– розповіла Тоня Матвієнко.
Натомість учаснику "Голосу країни" запам'яталося їхнє відрядження до США. На гастролі вони літали влітку 2016 року. Закохані не лише давали концерти, а й насолоджувались архітектурою міст, зокрема Сан-Франциско.
"Такий стан, такий настрій щось робити, щось відчувати разом", – пригадав Арсен Мірзоян.
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян у Сан-Франциско / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна
- Роман з донькою народної артистки співак закрутив, коли був одружений. Заради Тоні Матвієнко він покинув дружину Анну та двох синів. З сім'ї він пішов через рік після того, як покохав зіркову колегу.
- У січні 2016 року закохані стали батьками, у них народилась донечка Ніна, а 8 березня того ж року співак освідчився обраниці.
- У червні пара зіграла весілля на 60 гостей, серед яких були зіркові друзі та родичі. На медовий місяць вони полетіли до Лондона.
- Другу церемонію Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян влаштували в Таїланді в березні 2018 року.