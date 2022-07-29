Подробицями особистого життя Мірзоян поділився в інтерв'ю 24 каналу. Він розповів, як спілкується з рідними зараз і за яких обставин їм вдалося зустрітися під час війни.

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Арсен Мірзоян про розлуку з сім'єю

Тоня Матвієнко з донькою Ніною на початку повномасштабного вторгнення виїхала в Німеччину. Саме там через деякий час вони зустрілися з Арсеном. Артист приїжджав на благодійний концерт у Маґдебурґ. Через деякий час зіркова матуся з донькою переїхали у Велику Британію. Щоб Ніна не переставала навчатися, Тоня влаштувала її до місцевої школи. Вдруге Мірзоян бачився з рідними, коли відправляв їх у Велику Британію.

Погано, дуже погано. На щастя, ХХІ століття. "На щастя" для цивілізованих людей. Ми спілкуємося в гаджетах, є ж відеозв'язок. На цьому все,

– каже Мірзоян про розлуку з сім'єю.

Вони мріють зустрітися наживо. Днями в Ніни розпочинаються канікули. Арсен дуже хоче, щоб дружина та донька приїхала до нього в Київ. Можливо, їм вдасться пробути разом весь серпень.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті: дивіться відео онлайн