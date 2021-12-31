Ані Ніна, ані Тоня Матвієнко не люблять виносити особисте життя на публіку. Якщо про чоловіка й доньок співачка час від часу згадує в інтерв'ю, то про рідних братів – майже ніколи. Далеко не всі прихильники зірки знають, що найстарший Іван – священослужитель, а середній Андрій – іконописець.

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Так, Антоніна перейняла від мами тягу до сцени, а чоловіки – до живопису від батька-художника Петра Гончара. Напередодні свят співачка відшукала в архівах фото з двома братами й розчулила ним мережу.

"Два синочки і лапочка доця", – так казав тато Петро Гончар.

– підписала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко з братами / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, 15 років тому Іван Гончар постригся в ченці. Ніна Матвієнко благословила рішення старшого сина піти в монастир. Зараз чоловік служить при церкві в Ніжині, а за його орендовану квартиру платять батьки.

У сімейному альбомі зірка знайшла й вигадливі листівки, які брати дарували їй на свята. Схоже, малюнки – справа рук Андрія, який зараз розписує собори.

"Ось такі листівки я отримувала на різні свята від братів – Івана, зараз отець Януарій, та Андрія", – додала Антоніна Матвієнко. "Вітаємо Тоню з 8 Березня", "Рости дівонька батькам на втіхоньку, людям на добротоньку. Світові на диво", – писали юнаки молодшій сестрі.

Листівка від братів Тоні Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Листівка від братів Тоні Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Листівка від братів Тоні Матвієнко / Фото з інстаграму співачки