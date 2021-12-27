Останні вихідні в цьому році Тоня Матвієнко провела з сім'єю. З мамою і молодшою донькою Ніною вона потрапила на новорічний мюзикл "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою в головній ролі. Крім діви ночі, на сцені в Палаці "Україна" з'явився Дмитро Коляденко та Володимир Горянський.
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Співачка не стала ділитися враженнями від шоу бродвейського формату, але оприлюднила фото з публічного виходу. У кадрі вона позувала з 74-річною мамою та 5-річною донечкою. Дівчинка постала у плямистому костюмі кавового кольору, а її зіркова бабуся Ніна Матвієнко – у розкішній смарагдовій сукні з квітковим принтом.
Натомість Тоня Матвієнко одягла чорний костюм з обтислими штанами та подовженим піджаком. Цей комплект вона доповнила бірюзовою водолазкою та яскравими угги.
Тоня, Ніна, Ніна на прем'єрі "Нова Снігова королева",
– лаконічно підписала артистка.
Тоня Матвієнко з мамою та молодшою донькою / Фото з інстаграму співачки
Зіркова родина рідко виходить у світ у такому складі, тож їх засипали компліментами за рідкісне фото:
- "Як же здорово, коли ось так усі покоління дружно та разом. Ніні низький уклін, як берегині свого роду";
- "Подобається їхня краса й талант";
- "Пишаємося вами, наші україночки";
- "Ніночка маленька артистка, майбутня зірка".