Останні вихідні в цьому році Тоня Матвієнко провела з сім'єю. З мамою і молодшою донькою Ніною вона потрапила на новорічний мюзикл "Нова Снігова королева" з Олею Поляковою в головній ролі. Крім діви ночі, на сцені в Палаці "Україна" з'явився Дмитро Коляденко та Володимир Горянський.

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Співачка не стала ділитися враженнями від шоу бродвейського формату, але оприлюднила фото з публічного виходу. У кадрі вона позувала з 74-річною мамою та 5-річною донечкою. Дівчинка постала у плямистому костюмі кавового кольору, а її зіркова бабуся Ніна Матвієнко – у розкішній смарагдовій сукні з квітковим принтом.

Натомість Тоня Матвієнко одягла чорний костюм з обтислими штанами та подовженим піджаком. Цей комплект вона доповнила бірюзовою водолазкою та яскравими угги.

Тоня, Ніна, Ніна на прем'єрі "Нова Снігова королева",

– лаконічно підписала артистка.

Тоня Матвієнко з мамою та молодшою донькою / Фото з інстаграму співачки

До слова, не так давно 5-річна донька Ніни Матвієнко й сама виходила на сцену Палацу "Україна". Маленька Ніна співала в дуеті з батьком Арсеном Мірзояном на його великому сольному концерті.

Зіркова родина рідко виходить у світ у такому складі, тож їх засипали компліментами за рідкісне фото: