Артистка разом із чоловіком, художником Петром Гончаром виховали трьох синів. Ніна Митрофанівна не часто розповідає про особисте життя, проте інколи ділиться ексклюзивними подробицями.

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Реакція Ніни Матвієнко на рішення сина піти в монастир

Старший син співачки – Іван давно готував батьків до того, що збирається стати ченцем. Він разом із групами та молодшим братом часто їздив у різні монастирі.

Ніна Митрофанівна поділилася, коли старший син щось вирішив, то обов'язково зробить це. Однак для нього дуже важлива думка батьків та їхнє благословення, без якого Іван не пішов би в монастир.

Ми його благословили. Його віра – сильна. Можливо, саме завдяки його молитвам у нашій родині все добре, всі живі та здорові,

– зазначила Матвієнко.

Виконавиця додала, що зараз Іван бере участь в реставрації храму, а вона допомагає матеріально: "Ми повинні зберегти велич минулого, щоб спасти душу".