За словами Івана Гончара, монахи, як і священники, не отримують ані зарплату, ані грошову допомогу. На життя він заробляє іконописом – пише ікони, виготовляє іконостас на замовлення.

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Молодший брат Андрій час від часу підкидає ченцю роботу. Однак, схоже, на оренду квартири в Ніжині цього не вистачає.

Винаймаємо квартиру. Платять мої батьки. Квартплата плюс комуналка. Є холодильник, спимо в ліжках,

– сухо повідомив син Ніни Матвієнко.

Ба більше, церква Іоанна Богослова "тримається" на пожертви народної артистки, адже прихожан зараз мало – усього 20 осіб.

Ніна Матвієнко з чоловіком Петром Гончарем навідувала старшого сина в Ніжині, тоді як молодша сестра Тоня та Арсен Мірзоян не приїжджали ні разу. Натомість подружжя пожертвувало церкві своє авто марки Honda.

"Ми мішки з цементом на ній возимо. Звичайно, дамська машинка, але вже про це забули. Одне діло, коли за свої гроші вибираєш і купуєш те, що тобі треба. Інша справа, коли тобі пожертвували. Який автомобіль дали, такий і добрий", – наголосив Іван Гончар.

Тоня Матвієнко поряд зі своїм авто марки Honda / Фото Ivona

Як живеться сину-ченцю Ніни Матвієнко

Іван стверджує, що йому, як й іншим монахам, можна все, але не надміру. Він не переїдає, куштує пиво і вино, але не упивається алкоголем.

"У келіях монаху можна все, що совість дозволяє. Телевізора немає, ми користуємося комп'ютером, бо це нам треба: інформація, спілкування, ми в сучасному світі живемо", – розповів 48-річний син Ніни Матвієнко.

Він додав, що їжу готує сам, на газу. Час від часу монахів підгодовують парафіяни, а прибирають вони по черзі.