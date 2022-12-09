Цю пісню Тоня планувала випустити в травні, трек мав бути подарунком до дня народження коханого Арсена Мірзояна. Але не сталося так, як гадалося.

Не пропустіть Для всіх, хто чекає своїх: Потап під справжнім прізвищем випустив пісню про війну

Тоня Матвієнко презентувала пісню у незвичному для себе стилі

Тоня випустила пісню перед новорічними святами, сподіваючись, що своїм змістом і грайливим настроєм може наштовхнути слухачів на теплі спогади з минулого, підтримати дух українців.

Так, зараз не весна й кульбаб ми не бачимо, але я хочу, щоб пісня "Кульбаби" зігрівала кожного українця. Можливо, вона поверне вас у юність, де ви зустріли перше кохання. Або в пісні впізнаєте себе в сьогоденні – закоханого до нестями. Тільки з почуттям любові ми маємо надію на світле майбутнє,

– наголосила Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, це вже не перший трек, який Тоня записувала для коханого. У 2019 році вона випустила пісню "Доберман", яку також присвятила чоловікові.

Зимові прем'єри від українських зірок