Цю пісню Тоня планувала випустити в травні, трек мав бути подарунком до дня народження коханого Арсена Мірзояна. Але не сталося так, як гадалося.
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Тоня Матвієнко презентувала пісню у незвичному для себе стилі
Тоня випустила пісню перед новорічними святами, сподіваючись, що своїм змістом і грайливим настроєм може наштовхнути слухачів на теплі спогади з минулого, підтримати дух українців.
Так, зараз не весна й кульбаб ми не бачимо, але я хочу, щоб пісня "Кульбаби" зігрівала кожного українця. Можливо, вона поверне вас у юність, де ви зустріли перше кохання. Або в пісні впізнаєте себе в сьогоденні – закоханого до нестями. Тільки з почуттям любові ми маємо надію на світле майбутнє,
– наголосила Матвієнко.
Тоня Матвієнко – "Кульбаби": слухайте пісню онлайн
Нагадаємо, це вже не перший трек, який Тоня записувала для коханого. У 2019 році вона випустила пісню "Доберман", яку також присвятила чоловікові.
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