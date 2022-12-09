Поки в мережі обговорюють ймовірне розлучення Потапа з Настею Каменських, він презентує сольні пісні.

Дивіться також Дорофєєва та Кацурін презентували першу спільну пісню, але їх захейтили в мережі

Потап презентував трек під справжнім прізвищем

Емоційну пісню "Триклятий лютий" Потап підписав справжнім іменем і прізвищем – Олексій Потапенко. У цьому треку він продемонстрував актуальне та палке бажання кожного з нас – відбудувати спільне майбутнє, яке ми всі бачимо мирним і незалежним.

Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року,

– прокоментував артист.

Потап закликав українців вірити в перемогу, що кожен захисник повернеться додому до своїх рідних, коханих і дітей: " Українці знову насолоджуватимуться життям та планами на майбутнє. Наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі та сповнені вдячності оплески. І шана їхній міці та відвазі буде жити вічно в наших серцях та передаватиметься з покоління в покоління! Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!".

Потап – "Триклятий лютий": слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, нещодавно дружина Потапа – Настя Каменських випустила пісню "Мама-зима", в якій розповіла про розлуку з коханим. Сам Потап неоднозначно відреагував на прем'єру дружини, ще більше підігрів чутки про розлучення.