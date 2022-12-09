Эту песню Тоня планировала выпустить в мае, трек должен был быть подарком ко дню рождения любимого Арсена Мирзояна. Но не произошло так, как предполагалось.
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Тоня Матвиенко представила песню в необычном для себя стиле
Тоня выпустила песню перед новогодними праздниками, надеясь, что своим содержанием и игривым настроением может натолкнуть слушателей на теплые воспоминания из прошлого, поддержать дух украинцев.
Да, сейчас не весна и одуванчиков мы не видим, но я хочу, чтобы песня "Кульбабы" согревала каждого украинца. Возможно, она вернет вас в юность, где вы встретили первую любовь. Или в песне узнаете себя в настоящем – влюбленного до безумия. Только с чувством любви мы надеемся на светлое будущее,
– подчеркнула Матвиенко.
Тоня Матвиенко – "Кульбабы": слушайте песню онлайн
Напомним, это уже не первый трек, который Тоня записывала любимому. В 2019 году она выпустила песню "Доберман", которую также посвятила мужчине.
Зимние премьеры от украинских звезд
- Макс Барских выпустил трек Before We Say Goodbye Он спел по-английски о любви и растрогал романтическим клипом, который снял для него Алан Бадоев.
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- Группа "Антитела", ансамбль Веревки и детский хоровой ансамбль "Зернышко" при поддержке Министерства иностранных дел Украины презентовали Carol for the Charity. Они призывают помочь детям, пострадавшим от войны, донотив в фонд Елены Зеленской.