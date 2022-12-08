Гурт "Антитіла" представив Carol for the Charity

Колектив розповів, що створював Carol for the Charity разом з легендарним хором імені Верьовки, а також з дітьми, які попри атаки ворогів, тривоги та блекаути досі залишаються в Україні, продовжують співати.

Carol for the Charity – оновлена версія всесвітньо відомого "Щедрика". Saatchi & Saatchi Ukraine адаптували текст колядки до сучасних реалій, щоб допомогти українським дітям бути почутими у цей нелегкий час.

Слухайте, шазамте пісню і донатьте заради перемоги і наближення не військового, а мирного Різдва в Україні і дзвінкого дитячого сміху на свята. Допоможіть українським дітям, які постраждали від війни, зробивши донат у Фундацію Олени Зеленської,

– закликали виконавці.

Гурт "Антитіла", ансамбль Верьовки та дитячий хоровий ансамбль "Зернятко" – Carol for the Charity: слухайте пісню онлайн

Нагадаємо, український "Щедрик" 4 грудня пролунав у стінах легендарного Карнеґі-холу. Саме там 100 років тому американці вперше почули твір Миколи Леонтовича, який тепер є символом Різдва ледь не для усього світу.