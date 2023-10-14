24 Канал підготував добірку осінніх прем'єр від українських музикантів, що вийшли цього тижня. Артисти вражають свіжою мелодикою та ефектними кліпами.

Цікаво Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna розриває тікток новим треком: "Бомбезно звучить"

Артем Пивоваров

Музикант презентував нову роботу в межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". Це пісня на вірш Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти людина", який спонукає до роздумів про цінність життя. Зйомки кліпу проходили під час благодійного концертного туру Артема Пивоварова в Португалії та Австрії.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": дивіться відео онлайн

Grosu

Аліна Гросу прохилила завісу особистого життя у новому лірик-відео на пісню "Сумую". Трек присвячений всім, хто у розлуці з коханою людиною. Кліп зняв новий бойфренд артистки, у ньому багато кадрів з особистого архіву пари.

Grosu – "Сумую": дивіться відео онлайн

TAYNA

Українська співачка TAYNA представила нову пісню "Згадую" про те, як важливо цінувати спогади. Трек, написаний колегами співачки AVERIN та CHURSANOV, обіцяє стати хітом цього сезону.

TAYNA – "Згадую": дивіться відео онлайн

Катя Качановська

Фіналістка шоу "Голос. Діти" презентувала композицію "Ночами", яка адресована всім захисникам у ЗСУ. У треці співачка відповідає на запитання про те, в чому секрет військових та що їх найбільше мотивує - це кохання та відданість українських жінок.

Катя Качановська – "Ночами": дивіться відео онлайн

YATSUTA та OMUT

Українські виконавці представили другий спільний трек "Зшиті". Як стверджують артисти, пісня має бути у вашому плейлисті завдяки "космічному звучанню". Трек розповідає про кохання, яке може врятувати світ.

YATSUTA та OMUT – "Зшиті": дивіться відео онлайн

KRIVETS

Самобутня співачка лише нещодавно дебютувала з піснею, а тепер презентує першу відеороботу. Вона яскраво візуалізувала сингл "Запах скошених трав". Для кліпу співачці довелося побороти фобію дитинства - плавання, оскільки зйомки проходили під водою.

KRIVETS – "Запах скошених трав": дивіться відео онлайн

NICHKA та VERLOKA

Артисти знову об'єдналися для нової пісні "Поштарі". Артисти стверджують, що вона звучить як саундтрек до життя, де гітара об'єднується з брейкбітом, ніжний голос з потужним речитативом. У тексті мовиться про віру й розчарування, дорогу до світла, любов і біль.

NICHKA та VERLOKA – "Поштарі": дивіться відео онлайн

ХАС

Репер випустив драматичне відео на трек "Цілуй мене", який увійшов до романтичного мініальбому "Любов на любов". За сюжетом кліпу музикант "вбиває" себе в автокатастрофі. Сама пісня розповідає про етап стосунків, коли стають помітними штучні емоції.

ХАС – "Цілуй мене": дивіться відео онлайн

Тоня Матвієнко

10 жовтня, коли Ніна Матвієнко мала відсвяткувати 76 день народження, її донька Тоня презентувала зворушливу присвяту. Це пісня "Сік землі", яка мала стати творчим подарунком для мами у свято. Своєю роботою Тоня Матвієнко закликає шанувати українське коріння та бути вдячними батькам, як вона вдячна легендарній мамі.

Тоня Матвієнко – "Сік землі": дивіться відео онлайн

MASH

Співачка дебютувала з сольним проєктом та випустила сольну композицію "Чом". Це українська народна пісня з soul та r&b вайбом, куди артистка додала більше руху та динаміки. У кліпі MASH показала естетичні кадри, що показують її справжність.

MASH – "Чом": дивіться відео онлайн

KOZAK SIROMAHA

Артист презентував нову пісню "Вистоїмо", якою бажає підняти бойовий дух та підтримати віру в перемогу кожного українця попри нещастя. На думку KOZAK SIROMAHA, ми зможемо відвоювати свою свободу, що б не було.

KOZAK SIROMAHA – "Вистоїмо": дивіться відео онлайн

TAB

Учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб презентував свою другу сольну пісню та кліп на неї. Це трек "Контурна карта", що розповідає про втрату та пошук власних сенсів. Пісня поєднує харизму артиста та емоційно заряджений текст, що надихає на роздуми.

TAB – "Контурна карта": дивіться відео онлайн

Наталка Карпа та Ваха

Українська виконавиця та співак грузинського походження об'єдналися в спільному треці "Лелека". Робота над кліпом тривала 9 місяців, а зйомки відбувалися в Чикаго та Львові.

Наталка Карпа та Ваха – "Лелека": дивіться відео онлайн