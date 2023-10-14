24 Канал подготовил подборку осенних премьер от вышедших на этой неделе украинских музыкантов. Артисты удивляют свежей мелодикой и эффектными клипами.

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Артем Пивоваров

Музыкант представил новую работу в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти". Это песня на стихотворение Василия Симоненко "Ти знаєш, що ти людина", побуждающий к размышлению о ценности жизни. Съемки клипа проходили во время благотворительного концертного тура Артема Пивоварова в Португалии и Австрии.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": смотрите видео онлайн

Grosu

Алина Гросу проклонила занавес личной жизни в новом лирик-видео на песню "Сумую". Трек посвящен всем, кто в разлуке с любимым человеком. Клип снял новый бойфренд артистки, в нем много кадров из личного архива пары.

Grosu – "Сумую": смотрите видео онлайн

TAYNA

Украинская певица TAYNA представила новую песню "Згадую" о том, как важно ценить воспоминания. Трек, написанный коллегами певицы AVERIN и CHURSANOV, обещает стать хитом этого сезона.

TAYNA – "Згадую": смотрите видео онлайн

Катя Качановская

Финалистка шоу "Голос. Діти" представила композицию "Ночами", которая адресована всем защитникам в ВСУ. В треке певица отвечает на вопрос о том, в чем секрет военных и что их больше всего мотивирует – это любовь и преданность украинских женщин.

Катя Качановская – "Ночами": смотрите видео онлайн

YATSUTA и OMUT

Украинские исполнители представили второй общий трек "Зшиті". Как утверждают артисты, песня должна быть в вашем плейлисте благодаря "космическому звучанию". Трек рассказывает о любви, которая может спасти мир.

YATSUTA и OMUT – "Зшиті": смотрите видео онлайн

KRIVETS

Самобытная певица только недавно дебютировала с песней, а теперь представит первую видеоработу. Она ярко визуализировала сингл "Запах скошених трав". Для клипа певице пришлось побороть фобию детства – плавание, поскольку съемки проходили под водой.

KRIVETS – "Запах скошених трав": смотрите видео онлайн

NICHKA и VERLOKA

Артисты снова объединились для новой песни "Поштарі". Артисты утверждают, что она звучит как саундтрек к жизни, где гитара соединяется с брейкбитом, нежный голос с мощным речитативом. В тексте говорится о вере и разочаровании, дороге к свету, любви и боли.

NICHKA и VERLOKA – "Поштарі": смотрите видео онлайн

ХАС

Рэпер выпустил драматическое видео на трек "Цілуй мене", вошедший в романтический миниальбом "Любов на любов". По сюжету клипа музыкант "убивает" себя в автокатастрофе. Сама песня рассказывает об этапе отношений, когда становятся заметны искусственные эмоции.

ХАС – "Цілуй мене": смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

10 октября, когда Нина Матвиенко должна была отпраздновать 76 день рождения, ее дочь Тоня презентовала трогательное посвящение. Это песня "Сік земли", которая должна стать творческим подарком для мамы в праздник. Своей работой Тоня Матвиенко призывает уважать украинские корни и быть благодарными родителям, как она благодарна легендарной маме.

Тоня Матвиенко – "Сік земли": смотрите видео онлайн

MASH

Певица дебютировала с сольным проектом и выпустила сольную композицию "Чом". Это украинская народная песня с soul и r&b вайбом, куда артистка добавила больше движения и динамики. В клипе MASH показала эстетические кадры, показывающие ее подлинность.

MASH – "Чом": смотрите видео онлайн

KOZAK SIROMAHA

Артист презентовал новую песню "Вистоїмо", которой желает поднять боевой дух и поддержать веру в победу каждого украинца, несмотря на несчастье. По мнению KOZAK SIROMAHA, мы сможем отвоевать свою свободу, что бы ни было.

KOZAK SIROMAHA – "Вистоїмо": смотрите видео онлайн

TAB

Участник группы Kalush Orchestra Саша Таб представил свою вторую сольную песню и клип на нее. Это трек "Контурна карта", рассказывающий о потере и поиске собственных смыслов. Песня сочетает харизму артиста и вдохновляющий на размышления эмоционально заряженный текст.

TAB – "Контурна карта": смотрите видео онлайн

Наталья Карпа и Ваха

Украинская исполнительница и певец грузинского происхождения объединились в совместном треке "Лелека". Работа над клипом длилась 9 месяцев, а съемки проходили в Чикаго и Львове.

Наталья Карпа и Ваха – "Лелека": смотрите видео онлайн