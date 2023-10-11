Вона у пісні буде жити з нами, – родина Матвієнко звернулась до українців під час прощання

Сім'я Ніни Матвієнко звернулась до українців під час прощання з народною артисткою. Кожен з рідних висловив подяку.

У середу, 11 жовтня, у Києві попрощалися з Героєм України Ніною Матвієнко. Кожен з сім'ї співачки висловив подяку українцям й всім тим, хто провів в останню путь народну артистку.

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Сім'я Матвієнко подякувала українцям

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, Уляна Матвієнко та Петро Гончар звернулись до людей, які теж прийшли віддати шану Ніні Митрофанівні.

Тоня Матвієнко : "Велике горе в нашій родині й для нашої країни. Я хочу всім подякувати. Всім людям, які пам'ятають, цінують і поважають мою маму. Її пісня буде звучати вічно".

: "Велике горе в нашій родині й для нашої країни. Я хочу всім подякувати. Всім людям, які пам'ятають, цінують і поважають мою маму. Її пісня буде звучати вічно". Арсен Мірзоян : "Дякую за співчуття, дякую за теплі слова за всі теплі відгуки, які були, підтримку".

: "Дякую за співчуття, дякую за теплі слова за всі теплі відгуки, які були, підтримку". Петро Гончар : "Спасибі за пам'ять за увагу, любов до пісні Ніни. Вона у пісні буде жити з нами".

: "Спасибі за пам'ять за увагу, любов до пісні Ніни. Вона у пісні буде жити з нами". Уляна Матвієнко: "Дякую всім хто її знає, пам'ятає і пам'ятатиме. Хто був особисто знайомив, знав яка вона класна жінка. Вона завжди лишиться з нами в серцях і пам'яті".

Тоня Матвієнко зізналась, що у ці дні відчуває мамину присутність. Тому подякувала їй за виховання, приклад та великий вклад для України. Також співачка назвала останнє бажання Ніни Матвієнко – не плакати на похороні.

Я тепер буду її слухати й завжди знати, що вона поряд. Спасибі їй за все, за кожну секунду. Вона дуже просила, щоб на її похороні не плакали. А посміхнулись, згадали щось про неї гарне,

– поділилась Тоня.

Родина Матвієнко подякувала українцям: відео

У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко