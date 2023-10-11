В среду, 11 октября, в Киеве простились с Героем Украины Ниной Матвиенко. Каждый из семьи певицы выразил благодарность украинцам и всем тем, кто провел в последний путь народную артистку.

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Семья Матвиенко поблагодарила украинцев

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Ульяна Матвиенко и Петр Гончар обратились к людям, которые тоже пришли отдать честь Нине Митрофановне.

Тоня Матвиенко : "Большое горе в нашей семье и для нашей страны. Я хочу всех поблагодарить. Всех людей, которые помнят, ценят и уважают мою маму. Ее песня будет звучать вечно".

: "Большое горе в нашей семье и для нашей страны. Я хочу всех поблагодарить. Всех людей, которые помнят, ценят и уважают мою маму. Ее песня будет звучать вечно". Арсен Мирзоян : "Спасибо за соболезнования, спасибо за теплые слова за все теплые отзывы, которые были, поддержку".

: "Спасибо за соболезнования, спасибо за теплые слова за все теплые отзывы, которые были, поддержку". Петр Гончар : "Спасибо за память за внимание, любовь к песне Нины. Она в песне будет жить с нами".

: "Спасибо за память за внимание, любовь к песне Нины. Она в песне будет жить с нами". Ульяна Матвиенко: "Спасибо всем, кто ее знает, помнит и будет помнить. Кто был лично знаком, знал какая она классная женщина. Она всегда останется с нами в сердцах и памяти".

Тоня Матвиенко призналась, что в эти дни чувствует мамино присутствие. Поэтому поблагодарила ее за воспитание, пример и большой вклад для Украины. Также певица назвала последнее желание Нины Матвиенко – не плакать на похоронах.

Я теперь буду ее слушать и всегда знать, что она рядом. Спасибо ей за все, за каждую секунду. Она очень просила, чтобы на ее похоронах не плакали. А улыбнулись, вспомнили что-то о ней хорошее,

– поделилась Тоня.

Семья Матвиенко поблагодарила украинцев: видео

В Киеве простились с Ниной Матвиенко