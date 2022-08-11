Після повернення з Великої Британії: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян покаталися на конях
Джерело:інстаграм Тоні Матвієнко
Співачка Тоня Матвієнко разом з донькою повернулася з Великої Британії. Декілька тижнів вона проведе з коханим Арсеном Мірзояном. Вони вже встигли разом побувати на кінній прогулянці.
На прогулянці була також старша донька Тоні – Уляна. Судячи з фото, вони добре провели час разом, запам'ятають ці емоції на довго.
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Матвієнко та Мірзоян були на кінній прогулянці
Повернувшись з Великої Британії, Тоня Матвієнко з донькою Ніною зробили сюрприз Арсену Мірзояну. Вони приїхали до нього на концерт. Тепер сім'я насолоджується кожним моментом разом.
На світлинах з прогулянки всі зображені усміхненими та щасливими. Війна розлучила сім'ю, скоро Тоня та Ніна повернуться до Великої Британії, де дівчинка ходитиме до школи. Тому зараз вони намагаються якомога більше часу провести з Арсеном.
Неймовірний день. Такі емоції запам'ятовуються назавжди,
– написала Тоня під фото.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Зірки, які повернулися в Україну
- Співачка MamaRika півтора місяця з сином пробула в Польщі. Не витримавши розлуку з коханим, повернулася в Україну.
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- Монатік нарешті повернувся в Україну й дав концерт у метро.