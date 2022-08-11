На прогулке была также старшая дочь Тони – Ульяна. Судя по фото, они хорошо провели время вместе, запомнят эти эмоции надолго.
Читайте также Украли у ребенка 1 сентября, – Анита Луценко призналась, в какой стране отправит дочь в школу
Матвиенко и Мирзоян были на конной прогулке
Вернувшись из Великобритании, Тоня Матвиенко с дочерью Ниной преподнесли сюрприз Арсену Мирзояну. Они приехали к нему на концерт. Теперь семья наслаждается каждым моментом вместе.
На фотографиях с прогулки все изображены улыбающимися и счастливыми. Война разлучила семью, скоро Тоня и Нина вернутся в Великобританию, где девочка будет ходить в школу. Поэтому сейчас они стараются побольше времени провести с Арсеном.
Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда,
– написала Тоня под фото.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Вернувшиеся звезды в Украину
- Певица MamaRika полтора месяца с сыном пробыла в Польше. Не выдержав разлуку с любимым, вернулась в Украину.
- Alyona Alyona приехала в Украину и засветилась на киевском вокзале.
- Надя Дорофеева сообщила о возвращении в Киев.
- Монатик наконец-то вернулся в Украину и дал концерт в метро.