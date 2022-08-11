На прогулке была также старшая дочь Тони – Ульяна. Судя по фото, они хорошо провели время вместе, запомнят эти эмоции надолго.

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Матвиенко и Мирзоян были на конной прогулке

Вернувшись из Великобритании, Тоня Матвиенко с дочерью Ниной преподнесли сюрприз Арсену Мирзояну. Они приехали к нему на концерт. Теперь семья наслаждается каждым моментом вместе.

На фотографиях с прогулки все изображены улыбающимися и счастливыми. Война разлучила семью, скоро Тоня и Нина вернутся в Великобританию, где девочка будет ходить в школу. Поэтому сейчас они стараются побольше времени провести с Арсеном.

Невероятный день. Такие эмоции запоминаются навсегда,

– написала Тоня под фото.

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Вернувшиеся звезды в Украину