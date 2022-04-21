Всех их Тарас Цымбалюк внес в список артистов, за которых ему стыдно, потому что, по мнению звезды, "даже 18-летний тик-токер, нагревший на своем бессмысленном контенте какую-то аудиторию", должен говорить о войне. И с первого дня, а не так, как Светлана Лобода, которая месяц не писала, откуда летят ракеты на Украину.

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Тарас Цымбалюк прошелся по Тодоренко, Сабурову и Лободе

Если украинка, родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас, находясь в Москве, промолчала – это дно. Это просто безнравственное создание, имеющее 8 или 9 миллионов подписчиков,

– не подбирая слова написал Тарас Цымбалюк.

Однако, по мнению звезды "Спіймати Кайдаша", Регину Тодоренко "переплюнул" Нурлан Сабуров, который на стендапе в Сан-Франциско пошутил о месячных у украинки.

"Он не только заставил украинцев следом за кораблем послать все его творчество, он поставил себя, как минимум, дураком перед всем миром, которому не смешно с событий в Украине", – заметил актер.

Он намекнул на еще одну гастролершу, которая на пятый день войны записала видео в слезах и пробормотала о людях, вершащих судьбы, а только через месяц назвала Россию виновной. Это Светлана Лобода, которая теперь тоже персона нон грата в путинской империи.

Есть те, что неделю молчали, анализировали, что она потеряют, если будут освещать правду в своих соцсетях, а потом будут выдавливать из себя слезы. Только забыли, что фальшь теперь замечают даже подслеповатые бабушки,

– резко высказался Тарас Цымбалюк.

"Когда война, никто не имеет права молчать! Нужно уяснить: иметь тысячные или миллионные аудитории в соцсетях – это не только реклама и деньги. Это огромная ответственность перед людьми… Никто никогда не забудет ваше молчание, потому что оно сейчас очень громко стало в параллель с поддержкой "спецоперации", – подчеркивает актер.

Тарас Цымбалюк с участниками "Танцев со звездами": фото

Полный текст публикации Тараса Цымбалюка:

Мне стыдно за определенный пласт коллег. Есть элементарные вещи, о которых во время войны легче "забыть" в силу своей недалекости.

Сейчас активно говорят о поступке Регины Тодоренко и Нурлана Сабурова. Если украинка родом из Одессы, которая училась и формировалась в Киеве, сейчас, находясь в Москве, промолчала – это дно. Это просто безнравственное создание, имеющее 8 или 9 миллионов подписчиков. Сабуров, конечно, ее "переплюнул". Поступок на последнем концерте был настолько подл и циничен, что и трудно подобрать слова. Он не только заставил украинцев следовать за кораблем послать все его творчество, он поставил себя, как минимум, дураком перед всем миром, которому не смешно с событий в Украине.



Теперь война. Сложное время диктует очень серьезные условия – сейчас оттенков нет, есть черное и белое. Люди ждут реакции от кумиров. Требуют позиции. Во все времена политики пытались втянуть интеллигенцию, людей искусства в свои ряды, потому что они всегда были ближе к людям. Люди им доверяли и добровольно записывались в число фанатов.

В такое напряженное настоящее, на мой взгляд, даже какой-то 18-летний тик-токер, нагревший на своем бессмысленном контенте какую-то аудиторию, должен наконец себя по-взрослому проявить. Когда война, никто не имеет права молчать!

Нужно уяснить: иметь тысячные или миллионные аудитории в соцсетях – это не только реклама и деньги. Это огромная ответственность перед людьми. Даже минимальная популярность это всегда большая ответственность за людей, которые тебя слышат.

Поэтому лично для меня многие артисты подтвердили реноме поверхностных людей.

А тем, кто поддерживал нас с первого дня войны, большое уважение. Еще есть те, что неделю молчали, анализировали, что она потеряют, если будут освещать правду в своих соцсетях, а потом начали выдавливать из себя слезы. Только забыли, что глаза народа Украины оснастились еще более трезвым взглядом. И фальшь теперь замечают даже подслеповатые бабушки.

Жизнь многих людей на планете разделилась на до и после. Никто никогда не забудет ваше молчание, потому что оно сейчас очень громко стало в параллель с поддержкой спецоперации. Поэтому в будущем не удивляйтесь обнаженному нерву людей, которые раньше вам доверяли!