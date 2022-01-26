Тоді ця тема була популярна, – Alyona Alyona розповіла, ким працювала в 14 років

Реперка Alyona Alyona росла в селі Баришівка, що на Київщині. Однак і там вона знаходила спосіб заробити. У 14 років школярка продавала косметику відомого бренду.

У реальному житті Alyona Alyona майже не фарбується, вона часто з'являється перед фанами без мейку. Однак 16 років тому вона будувала свій перший бізнес саме на косметиці. Майбутня зірка працювала консультанткою бренду Oriflame.

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Ще школяркою вона продавала односельчанам косметику, але гроші на цьому не заробляла. Їй було лише 14 років, а неповнолітнім у компанії віддячували не готівкою, а знижками.

У юності працювала консультантом Оріфлейм. У 14 років я продавала косметику. Я була неповнолітньою і не могла отримувати готівку, тому мала великі знижки на продукцію. Тоді ж ця тема була популярна,

– пригадала реперка.

Натомість з 15 років Alyona Alyona пішла на вигіднішу роботу. Вона підробляла продавчинею на ринку, касиркою та прибиральницею.

Ким зірки працювали до популярності

Народна артистка Ірина Білик до великої сцени працювала секретаркою у київському ЖЕКу. При тому вона навіть не вміла друкувати на машинці, але лише вдавала це при керівництві.

до великої сцени працювала секретаркою у київському ЖЕКу. При тому вона навіть не вміла друкувати на машинці, але лише вдавала це при керівництві. Супермодель Белла Хадід у 15 років влаштувалась офіціанткою в кафе в Малібу. Вона приймала замовлення, робила фреші для клієнтів, рахувала готівку й мила посуд.

у 15 років влаштувалась офіціанткою в кафе в Малібу. Вона приймала замовлення, робила фреші для клієнтів, рахувала готівку й мила посуд. Переможець "Холостячки" та автор студії "Квартал 95" Олександр Еллерт студентом роздавав листівки, працював на точковому зварюванні. Після КВН його кар'єра пішла вгору – він вів заходи, працював у нічних клубах.

студентом роздавав листівки, працював на точковому зварюванні. Після КВН його кар'єра пішла вгору – він вів заходи, працював у нічних клубах. Переможниця Євробачення-2016 Джамала в дитинстві мила посуд у родинному кафе – більш як 150 тарілок, каструль, приборів за день.

що до виходу відеокліпу на пісню "Рибки" Alyona Alyonaв Баришівці, а тодів селі Дернівка, що під Києвом.